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У Румунії зафіксували спалах COVID-19 серед немовлят

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 16:12
У Румунії зафіксували спалах COVID-19 серед немовлят
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я наказав провести розслідування

На заході Румунії зафіксували спалах коронавірусної інфекції серед немовлят одного з пологових будинків. Про це повідомляє Romania Insider.

Повідомляється, що в пологовому будинку в місті Тімішоара у десяти немовлят виявилися позитивні тести на COVID-19, однак у матерів цих дітей результати тестування показали негативний результат.

Всього в 49 матерів та їх дітей були взяті проби 1 квітня, а лабораторія проводила тести 5 і 6 квітня. Але з 2 до 4 квітня були виписані дев'ять матерів з зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається в медичній установі.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару дав розпорядження провести розслідування. Наголошується, що раніше в цьому пологовому будинку був виявлений коронавірус у 25 пацієнтів і медпрацівників.

Нагадаємо, раніше у Румунії продовжили надзвичайний стан ще на місяць.

Крім того, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

Додамо, що 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

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