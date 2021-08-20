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У Румунії планують не пускати невакцинованих вчителів до шкіл

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Румунія, П'ятниця 20 серпня 2021 16:04
У Румунії планують не пускати невакцинованих вчителів до шкіл Фото: У Румунії планують не пускати невакцинованих вчителів до шкіл (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство освіти Румунії пропонує запровадити карантинні обмеження для освітян. Так, вчителі, які не вакцинувалися від коронавірусу, не зможуть працювати в школах і будуть переведені на дистанційну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ALBA24.

Таке обмеження введуть у випадку, якщо показник захворюваності на COVID-19 буде вище ніж 6 випадків на 1000 населення.

Крім цього, планується ввести тестування для невакцинованих вчителів. Так, вони будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус кожні 72 години.

"Якщо ж вони не згодні на це (тестування - ред.), таким вчителям ми не зможемо дозволяти продовжувати викладання у класах", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що вчителі зможуть здавати тести за державний кошт.

Однак уряд Румунії поки точно не вказує, чи будуть переведені невакциновані освітяни на дистанційну роботу чи в неоплачувану відпустку.

"Важко зрозуміти, коли у людей є можливість вакцинуватися, а вони цього не роблять - звісно, якщо немає медичних протипоказань", - додають у Міносвіти.

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