У Румунії пацієнт влаштував розправу в психлікарні, є жертви

В Румунії один з пацієнтів психлікарні Сепока в повіті Бузеу вбив чотирьох людей, ще дев'ять отримали травми і перебувають в реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 18 серпня. За даними поліції, 38-річний пацієнт металевим предметом вбив чотирьох інших пацієнтів, ще дев'ять людей отримали важкі травми. На даний момент постраждалі перебувають у реанімації, нападника затримали при спробі втекти з лікарні.

За словами головлікаря Віоріка Михалашку, напад "стався дуже швидко, менш ніж за хвилину".

"Його помістили в палату з нормальним наглядом. Симптоми, які він виявляв, не передбачали лиха, яке сталося", - уточнив він.

За даними медиків, нападник у нападі психозу по кілька разів ударив 13 інших пацієнтів, від отриманих травм померли відразу троє. Ще одна жінка померла після того, як впала в нетривалу кому.

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Ізерлон (Північний Рейн-Вестфалія) на вокзалі чоловік з ножем накинувся на перехожих, в результаті нападу загинули дві людини. Сам нападник після інциденту сів на підлогу і чекав поліції.