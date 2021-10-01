У Румунії горіла COVID-лікарня, загинули щонайменше 9 людей

"В інфекційній лікарні Констанци, у відділенні інтенсивної терапії, спалахнула пожежа. Дев'ять з десяти пацієнтів, які перебували у відділенні COVID, загинули. Решту пацієнтів врятували", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, пожежа спалахнула на першому поверсі медзакладу. Для того, аби врятувати пацієнтів, деяких діставали з вікон.

Так, рятувальниками було евакуйовано 113 осіб, з яких 50 були переведені до інших лікарень.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Однак Міністерство охорони здоров'я обіцяє сьогодні зібратися на брифінг, в якому розповість про всі деталі інциденту та уточнить кількість загиблих, яка, ймовірно, може бути більшою за попередню.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вбивства.