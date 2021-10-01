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У Румунії горіла COVID-лікарня, загинули щонайменше 9 людей

Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, в інфекційній лікарні румунського міста Констанца спалахнула пожежа. Внаслідок якої загинули дев'ять пацієнтів, які перебували у палатах для COVID-хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"В інфекційній лікарні Констанци, у відділенні інтенсивної терапії, спалахнула пожежа. Дев'ять з десяти пацієнтів, які перебували у відділенні COVID, загинули. Решту пацієнтів врятували", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, пожежа спалахнула на першому поверсі медзакладу. Для того, аби врятувати пацієнтів, деяких діставали з вікон.

Так, рятувальниками було евакуйовано 113 осіб, з яких 50 були переведені до інших лікарень.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Однак Міністерство охорони здоров'я обіцяє сьогодні зібратися на брифінг, в якому розповість про всі деталі інциденту та уточнить кількість загиблих, яка, ймовірно, може бути більшою за попередню.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вбивства.

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РумынияПожежа