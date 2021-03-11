У Румунії через COVID українське посольство призупинило консульський прийом

З 10 березня посольство України в Румунії тимчасово не здійснюватиме консульський прийом громадян. Прийом призупинили у межах заходів із запобігання та протидії розповсюдженню COVID-19.

Крім того, у невідкладних випадках посольство просить звертатися на гарячу лінію за телефоном: (0040-21) 230-36-60.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого уряд Румунії прийняв рішення продовжити заборону на в'їзд іноземних громадян. В'їзд на територію країни заборонили щонайменше до 13 березня.

Проїзд транзитом дозволявся тільки при наявності документів, що підтверджують транзитну мету поїздки і дають підставу для в'їзду в країну проходження. При цьому мандрівники повинні рухатися по певному маршруту і без зупинок.

Нагадаємо, 12 лютого Румунія відновила роботу пункту пропуску "Ісакча" - "Орлівка" на кордоні з Україною. Відповідно, запрацювала й поромна переправа через Дунай.