Румынские пограничники обнаружили тело человека в Тисе (видео)

"О утопающих сообщили пограничников румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. В настоящее время тело достали из воды", - сообщили в ГСЧС.

По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.

"В очередной раз призываем избегать рисков, несущих опасность жизни и здоровью!", - отметили в ГНСУ,