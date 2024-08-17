Румынские пограничники обнаружили тело человека в Тисе (видео)

Сегодня, 17 августа, в Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека. Тело извлекли из воды на украинском берегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
"О утопающих сообщили пограничников румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. В настоящее время тело достали из воды", - сообщили в ГСЧС.
По данным пограничников, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, поэтому проводятся мероприятия по установлению личности.
"В очередной раз призываем избегать рисков, несущих опасность жизни и здоровью!", - отметили в ГНСУ,
Напомним, в марте этого года правоохранители обнаружили тело мужчины, пытавшегося переплыть Тису. К тому моменту это был уже 22 подобный случай с начала полномасштабного вторжения.
Следует отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину был ограничен выезд из Украины военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.
Кабинет министров Украины заявил, что есть определенные категории военнообязанных, которые могут свободно выезжать за границу. Однако те, у кого такой возможности нет, иногда придумывают свои способы незаконного пересечения границы.
В частности, мы писали, что вчера в Румынии задержали вооруженных украинцев, которые незаконно пересекли границу.
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