Румынское "мыло". Воспитанник "Барселоны" перешел в гранд и отправил играть брата-близнеца

"Красно-белые" в начале февраля подписали одного из братьев. Менеджмент румынского гранда и официальные футбольные органы были убеждены, что бухарестцы оформили трансфер Эдгара Ие.

Правда, со временем возникли подозрения, что в ряды "Динамо" прибыл Эделину Ие. Во-первых, новичок команды плохо общался по-английски, хотя в его футбольной биографии были выступления в чемпионатах Испании, Франции, Турции и Нидерландов. Во-вторых, на требование показать водительское удостоверение португалец отреагировал отказом.

Футболист с фамилией Ие на спине успел сыграть 5 матчей за "Динамо", в которых не отличился результативными действиями. Администратор столичного гранда Андрей Николеску уверен, что они подписали Эдгара Ие. Если же окажется, что на самом деле на поле выходил Эделину Ие, то бухарестцы как минимум потеряют 8 очков.

Что известно о братьях Ие

Уроженцы столицы Гвинеи-Бисау, в 14 лет попали в академию лиссабонского "Спортинга". Более талантливый Эдгар в 18 оказался в дубле "Барселоны", а Эделину остался ждать шанса в Португалии.

В дальнейшем карьера не сложилась у обоих. Благодаря нахождению в структуре "Барсы" (1 матч в Кубке Испании за первую команду) Эдгар Ие выступал за более именитые клубы – "Вильярреале", "Белененсеше", "Лилле", "Нанте", "Трабзонспоре", Фейеноорде", "Башакшехире". Тем временем Эделину играл в низших дивизионах Португалии, Литве и Польше.

Эдгар Ие успел сыграть 1 поединок за португальскую сборную, а с 2023 года защищает цвета родной Гвинеи-Бисау. В свою очередь Эделину Ие за национальную команду не выступал.