В Румынии нашли тело одного из уклонистов из Украины, заблудившихся в горах

Так, 26 декабря румынские спасатели сообщили, что нашли двух заблудившихся украинцев живыми. Из собранной информации горным спасателям стало известно о пребывании в горах еще двух раненых граждан Украины, один из которых имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением, последняя телефонная связь с ним осуществлялась утром понедельника.

Сегодня, 27 декабря директор государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга сообщил, что румынские спасатели обнаружили тело одного из двух украинцев, не выходивших на связь.

"Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", – сказал Дан Бенга.