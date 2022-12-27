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В Румынии нашли тело одного из уклонистов из Украины, заблудившихся в горах

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Румыния, Вторник 27 декабря 2022 22:43
В Румынии нашли тело одного из уклонистов из Украины, заблудившихся в горах Фото: в Румынии нашли тело одного из уклонистов из Украины (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

На Закарпатье в канун Рождества, 6 мужчин пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, однако четверо уклонистов заблудились в горах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

Так, 26 декабря румынские спасатели сообщили, что нашли двух заблудившихся украинцев живыми. Из собранной информации горным спасателям стало известно о пребывании в горах еще двух раненых граждан Украины, один из которых имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением, последняя телефонная связь с ним осуществлялась утром понедельника.

Сегодня, 27 декабря директор государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга сообщил, что румынские спасатели обнаружили тело одного из двух украинцев, не выходивших на связь.

"Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", – сказал Дан Бенга.

Напомним, украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию. Заметим, что мужчина заплатил за такой "аттракцион" 2,5 тысячи долларов.

Ранее мы писали, что пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии. Во время задержания пришлось произвести упреждающие выстрелы.

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