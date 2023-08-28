В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали более десяти человек

Авария произошла в Нэводари. По предварительным данным, автобус врезался в ограничитель высоты. Сообщается, что известно по меньшей мере о 12 пострадавших. В настоящее время в больницу доставлены шесть взрослых с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек прошли медицинское обследование на месте и отказались от перевозки в больницу.

На место происшествия прибыли более 10 бригад скорой помощи, а также несколько пожарных машин и эвакуатор.

ДТП с украинцами в Европе

Напомним, что вечером 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой.

Итальянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщали, что в результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей. Как заявляли журналисты, троих украинцев в тяжелом состоянии доставили вертолетами в больницы в Удине и Триест.