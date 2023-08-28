В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали более десяти человек

В Румынии автобус сообщением Констанца-Одесса с 40 украинцами попал в аварию, в результате повреждения получили 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Авария произошла в Нэводари. По предварительным данным, автобус врезался в ограничитель высоты. Сообщается, что известно по меньшей мере о 12 пострадавших. В настоящее время в больницу доставлены шесть взрослых с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек прошли медицинское обследование на месте и отказались от перевозки в больницу.
На место происшествия прибыли более 10 бригад скорой помощи, а также несколько пожарных машин и эвакуатор.
ДТП с украинцами в Европе
Напомним, что вечером 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой.
Итальянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщали, что в результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей. Как заявляли журналисты, троих украинцев в тяжелом состоянии доставили вертолетами в больницы в Удине и Триест.
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