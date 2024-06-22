В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: девять пострадавших

ДТП с украинцами в Европе

В аварии с автобусом, произошедшей около города Красностав (Польша) 20 июня, пострадали 8 украинцев. Среди них - один несовершеннолетний.

Кроме того, 16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четыре человека доставили в больницу.

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