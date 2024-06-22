В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: девять пострадавших

22 июня в Румынии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины. Девять человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Пострадавшим гражданам Украины была предоставлена ​​консульская помощь. В настоящее время все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве", - отметили в МИД.

Так, утром 22 июня автобус, в котором находились 50 граждан Украины, попал в ДТП на территории Румынии. 9 граждан Украины получили незначительные травмы.

ДТП с украинцами в Европе

В аварии с автобусом, произошедшей около города Красностав (Польша) 20 июня, пострадали 8 украинцев. Среди них - один несовершеннолетний.

Кроме того, 16 июня в Румынии автобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате инцидента четыре человека доставили в больницу.

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