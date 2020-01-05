Керівництво поліції обіцяє ретельно розслідувати вбивство у Каховці

Убивство в Каховці в новорічну ніч, до якого може бути причетний працівник поліції, буде розслідуване "дуже ретельно та справедливо". Про це сказав керівник Національної поліції у Херсонській області Олександр Прокудін, передає прес-служба поліції.

За словами Прокудіна, подія перебуває на його особистому контролі. Наразі усі матеріали кримінального провадження передані у слідче управління обласного главку поліції для всебічного розслідування.

"У разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством", - зазначив керівник поліції.

Прокудін також звернувся до мітингувальників, які принесли до обласного управління поліції шини і підпалили їх. Він попросив громадян під час проведення заходів проводити акції виключно в мирний спосіб і не порушувати публічний порядок.

Керівник поліції зазначає, що сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати даний злочин не належним чином, оскільки правоохоронець був свідком убивства. Проте Прокудін запевняє, що розслідування буде неупередженим.

Нагадаємо, раніше глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв запевнив, що буде контролювати хід розслідування вбивства 26-річного чоловіка в Каховці.