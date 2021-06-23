Керівництво Кам'янського звинуватили у спробі побудувати корупційну схему на коронавірусних закупівлях

У січні 2021 року Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради виступило замовником цілого ряду закупівель для забезпечення лікарень міста засобами для лікування COVID-19. Було підписано низку договорів на покупку дезінфікуючих засобів, комбінезонів біологічного захисту, а також медичних масок. Постачальниками необхідних товарів виступили ТОВ "Торгова група "Дніпро" та ФОП Толкунов Сергій Олегович.

У Толкунова міськрада придбала 2100 дезінфікуючих засобів в ємностях об'ємом 5 літрів за ціною 540 гривень. Таким чином загальна сума замовлення склала 1 134 000 гривен.

У свою чергу фірма підприємця поставила Управлінню охорони здоров'я Кам'янського міськради 8 тисяч комбінезонів біологічного захисту на загальну суму 2 720 000 грн. Тобто вартість одного комбінезона біологічного захисту склала 340 грн.

В рамках іншого договору у "Торгової групи "Дніпро" була проведена закупівля 400 тисяч медичних масок на загальну суму 1 120 000 грн: вартість однієї маски склала 2 грн. 80 коп.

"Навіть побіжний аналіз схожих договорів і в інших регіонах, і в Дніпрі, показує, що ринкова ціна на подібні товари значно нижча. Для порівняння Дніпровська міськрада закуповувала маски для лікарень за суми і 1 грн 45 копійок, і 1 грн 18 копійок. Дезінфікуючі засоби такого ж обсягу закуповувалися, наприклад, в Миколаєві за суму 344 гривні, на відміну від 540 грн в Кам'янському. Така ж ситуація і з костюмами біозахисту. У Запорізькій області захисні костюми поставлялися і по 125, і по 150 гривень. Чому в Кам'янському це коштувало 340 - велике питання", - зазначило видання.

Як з'ясували журналісти, директором компанії Толкунова є Олександр Козир, який раніше працював в комунально-житловому експлуатаційному підприємстві «Оріон», що має пряме відношення до Каменської міськради.

Проти керівництва міста вже відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді міста Кам'янське його ж владою, за підрахунками видання, може становити близько 2 мільйонів гривень.