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Керував країною понад 30 років. Президент Чаду загинув в сутичках з повстанцями

Автор: Андрій Василюк

Президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року.

Про загибель президента заявила армія в ефірі державного телебачення, передає BBC.

За попередніми результатами виборів 11 квітня передбачалося, що він. набравши 80% голосів, вшосте очолить країну.

У вихідні Дебі відправився на лінію фронту, щоб відвідати війська, які борються з повстанцями, розташованими через кордон в Лівії.

Повстанці з групи, яка називає себе "Fact" ("Фронт змін і злагоди" в Чаді), напали на прикордонний пост у день виборів. Вони наступали на столицю Нджамену.

Сутички з армією розпочались у суботу. Генерал армії повідомив агентству Reuters, що 300 повстанців було вбито і 150 взято в полон. За його словами, п'ять урядових солдатів було вбито та 36 поранено.

Уряд і парламент наразі розпущені. У найближчі 18 місяців країною керуватиме військова рада.

Дебі був одним із найдовших правителів Африки. Вперше він прийшов до влади під час збройного повстання в 1990 році. Тоді він захопив владу після повстання проти президента Хіссена Хабре і відтоді пережив різні заколоти проти власного правління. Виграв вибори у 1996, 2001, 2006, 2011 та 2016 роках.

Нагадаємо, на початку 2019 року Ізраїль і Чад відновили перервані в 1972 році дипломатичні відносини.

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