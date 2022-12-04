Рукопожатие с убийцей. Данилов резко отреагировал на "гарантии безопасности" для России

Франция предлагает "гарантии безопасности" для России

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что война между Украиной и Россией закончится за столом переговоров, а невозможность расширения НАТО станет одной из тем в ходе диалога.

Лидер Франции убежден, что будущая безопасность Европы также будет включать и "гарантии безопасности" для России. В то же время, он заверил, что именно Украина будет решать, когда начинать переговоры с врагом.

"Это украинский народ должен решать сам и решать, при каких условиях, как, когда, от нас это не зависит", - заявил Макрон.

Рукопожатие с убийцей

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить "гарантии безопасности"? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения с Россией и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось", - написал Данилов.

*Нюрнбергский процесс - судебный процесс над преступниками Третьего Рейха, который начал 20 ноября 1945 года.

Как пояснил секретарь СНБО, лучшими "гарантиями безопасности" для мира станут денуклеаризация и демилитаризация России.

Также Данилов напомнил России о гуманизме судебной системы Европы, который не предусматривает смертной казни после вынесения приговора.

Сначала трибунал, затем - "гарантии безопасности"

"Цивилизованный мир нуждается в "гарантиях безопасности" от варварских намерений постпутинской России. Это станет возможным только после трибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, взыскания масштабных репараций и кровавого выяснения у российских элит "кто виноват?", - объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.