Рудик розповіла, як забезпечити безперебійність вакцинування українців

Рудик переконана, що влада має нарощувати, а не скорочувати темпи вакцинації.

"У квітні уряд провалив це завдання. При встановленому плані вакцинації 2,7 млн людей, у реальності щеплення отримали у п’ять разів менше - 504 тис. осіб", - заявила нардеп.

Рудик також наголосила, що у травні ситуація наразі ще гірша. З початку місяця вакцину отримали 130 тис. людей. При заявленому плані у 5,65 млн, сьогодні щеплень щодня робиться у 12 разів менше, ніж потрібно, уточнила вона.

"Не можна їхати на машині без пального - так і з вакцинацією. Вакцинування - це зараз найефективніше вкладення грошей. Кожна вкладена у вакцини гривня не тільки збереже людські життя, але й запустить економіку на повну", - заявила Кіра Рудик.

На переконання лідера "Голосу", у процесі безперебійності вакцинування основну роль відіграє забезпечення країни вакцинами.

"Вакцини не безмежні. За останні два тижні МОЗ написав, що в Україну прибув ще 1 мільйон вакцин. Чи маємо ми розуміння кого і як будуть ними щепити? Ні, бо МОЗ мовчить, як у рота води набрав. І потім знову будемо мати аукціони небаченої щедрості, коли кілька днів вакцинуватимуть усіх поспіль, а потім вимкнуть рубильник, бо так хтось захотів на Грушевського. У плані уряду на травень передбачено надходження 1,5 мільйона вакцин Sinovac та 500 тисяч вакцин AstraZeneca", - заявила Рудик.

Депутатка переконана: навіть якщо ці вакцини вдасться вчасно доставити, цього не достатньо, щоб до кінця року вакцинувати достатньо людей для отримання колективного імунітету.

"Лише в списку пріоритетних до вакцинації осіб понад 20 мільйонів. Адже щоб проводити понад 60 тисяч вакцинацій в день, потрібно мати щонайменше 2 мільйони вакцин в місяць", - резюмувала Рудик.