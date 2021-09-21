Рудик: уряд має дбати не лише про інформкампанію, а й про доступ до вакцини для українців

Зараз, коли Україна знаходиться на порозі нової хвилі коронавірусу, окрім інформаційної кампанії, має бути забезпечений легкий доступ до вакцини для всіх громадян. Держава має постійно нагадувати про те, де можна вакцинуватися і як це можна зробити.

"Давайте подивимося на досвід інших країн. Усі країни, які досягли гарних результатів у вакцинації, співпрацювали з роботодавцями, тому що найкращий стимул для вакцинації - це проактивна позиція роботодавця. І я разом із фракцією "Голос" критикувала ексміністра охорони здоров’я Степанова за те, що не було вакцини. А потім, ще в червні, ми казали уряду: "Давайте готуватися до локдауну, який буде восени". І те, що зараз ця підготовка йде отак повільно і неефективно - це не тому, що це непередбачувано", - зауважила Кіра Рудик.

Уряд не був готовий вийти з першого вересня з чітким планом підготовки до осінньої хвилі коронавірусу. Те, що Кабмін говорить зараз про доступ і можливість працювати під час локдауну для вакцинованих українців, "Голос" пропонував ще 1 вересня разом із великою кількістю інших ініціатив для підтримки бізнесу.

"Наша пропозиція була чітка і справедлива. По-перше, якщо у вас на підприємстві вакциновано 80% працівників, люди мають можливість працювати. Це потрібно було робити відразу і це стимулювало би вакцинацію. По-друге, так само, як і в минулому році, уряд має вийти і сказати: "Так, ми скоріше за все введемо локдаун, але ми попередимо вас про нього за місяць, ми відмінимо ЄСВ і зробимо мораторій на перевірки". І по-третє, уряд має виділити гроші на підтримку підприємців. Усе це фракція "Голос" вже внесла пакетом до парламенту, а уряд потихеньку, так, ніби це якісь новини, тепер приймає. Я, звичайно, вдячна, що ви приймаєте наші ініціативи, але не розумію, чому ми щоразу пасемо задніх по рівню підготовки", - резюмувала лідерка партії "Голос".