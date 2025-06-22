Рубио о намерении Ирана закрыть Ормузский пролив: это экономическое самоубийство
Парламент Ирана якобы одобрил закрытие Ормузского пролива для судоходства. Однако такой шаг грозит значительными экономическими последствиями для самой страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.
Во время разговора с Рубио журналист уточнила, ожидает ли госсекретарь США, что Иран закроет Ормузский пролив, чтобы помешать транспортировке нефти по всему миру.
"Я призываю правительство Китая в Пекине связаться с ними по этому поводу, поскольку они сильно зависят от Ормузского пролива в вопросах поставок нефти. Если они это сделают, это будет еще одна ужасная ошибка. Для них это будет экономическим самоубийством", - отметил Рубио.
Госсекретарь США отметил, что его страна имеет варианты, как с этим справиться, однако призвал к тому, чтобы другие страны также обратили на это внимание.
"Это нанесет гораздо больший вред экономикам других стран, чем нашей. По моему мнению, это будет масштабная эскалация, которая заслуживает ответа не только с нашей стороны, но и со стороны других. Поэтому, смотрите, они скажут то, что им нужно сказать, вы знаете, это то, что нужно сделать для их внутренней политики и так далее, но в конечном итоге мы будем судить о них по их дальнейшим действиям", - пояснил он.
США имели три цели в Иране
Во время разговора Рубио заявил, что США в Иране имели три цели и этих трех целей они достигли.
"И в этом заключалась суть этой миссии, и это то, чего мы достигли. Что будет дальше, будет зависеть от того, что они сделают. Если они хотят вести переговоры, мы готовы к переговорам. Если они хотят быть хитрыми и делать опасные вещи, мы имеем ответы, которые будут разрушительными", - подытожил госсекретарь.
США ударили по Ирану 22 июня
Заметим, что в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это произошло после более чем недели после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По состоянию на сейчас Израиль уже нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, а также успел ликвидировать десятки топ-командиров Ирана и физиков-ядерщиков, которые занимаются ядерной программой страны.
Президент Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь очертил "красные линии" для Ирана и озвучил ключевые вопросы, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Закрытие Ормузского пролива
По данным СМИ, ранее сегодня парламент Ирана предварительно одобрил закрытие Ормузского пролива, однако окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Стоит заметить, что закрытие данного пролива может повлиять и непосредственно на украинцев.
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина объяснял, как связаны Ормузский пролив и цены на бензин в Украине.
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