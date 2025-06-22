Рубио о намерении Ирана закрыть Ормузский пролив: это экономическое самоубийство

Во время разговора с Рубио журналист уточнила, ожидает ли госсекретарь США, что Иран закроет Ормузский пролив, чтобы помешать транспортировке нефти по всему миру.

"Я призываю правительство Китая в Пекине связаться с ними по этому поводу, поскольку они сильно зависят от Ормузского пролива в вопросах поставок нефти. Если они это сделают, это будет еще одна ужасная ошибка. Для них это будет экономическим самоубийством", - отметил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что его страна имеет варианты, как с этим справиться, однако призвал к тому, чтобы другие страны также обратили на это внимание.

"Это нанесет гораздо больший вред экономикам других стран, чем нашей. По моему мнению, это будет масштабная эскалация, которая заслуживает ответа не только с нашей стороны, но и со стороны других. Поэтому, смотрите, они скажут то, что им нужно сказать, вы знаете, это то, что нужно сделать для их внутренней политики и так далее, но в конечном итоге мы будем судить о них по их дальнейшим действиям", - пояснил он.

США имели три цели в Иране

Во время разговора Рубио заявил, что США в Иране имели три цели и этих трех целей они достигли.

"И в этом заключалась суть этой миссии, и это то, чего мы достигли. Что будет дальше, будет зависеть от того, что они сделают. Если они хотят вести переговоры, мы готовы к переговорам. Если они хотят быть хитрыми и делать опасные вещи, мы имеем ответы, которые будут разрушительными", - подытожил госсекретарь.