За кордоном на коронавірус хворіють 160 українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали вже півсотні українських громадян

Станом на 3 травня за кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебувають 160 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України у Twitter.

За даними відомства, наразі 121 українець лікується в Італії, по одному в Австралії, Мальті, Польщі, Молдові та Таїланді, по 2 у Сполучених Штатах Америки, Швеції та Уругваї, по 3 в Росії та Австрії, четверо у Німеччині, 6 у Чехії та 12 у Греції.

Крім того, одужали від коронавірусу за межами України вже 50 громадян. Випадки одужання підтверджено в Австрії, Бельгії, Британії, Греції, Домініканській Республіці, Єгипті, Іспанії, Італії, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Португалії, Сейшельських островах, Сербії, Таїланді, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Японії.

При цьому від коронавірусу за межами країни померли 8 українських громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні було підтверджено понад 500 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків виявлено в Одеській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Також РБК-Україна писало, що за добу в Україні померли 9 хворих на коронавірус. Вчора летальні випадки коронавірусу було зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській областях та Києві.