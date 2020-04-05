За кордоном від коронавірусу одужали ще 4 українців

Від коронавірусу за кордоном одужали вже 15 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані офіційного Telegram-каналу Міністерства закордонних справ.

За даними зовнішньополітичного відомства, станом на 5 квітня за кордоном від коронавірусу лікуються 167 українських громадян. При цьому 15 громадян вже перехворіли на коронавірус. Раніше було відомо про 11 одужалих.

Одужання українців зафіксовано у Домініканській республіці, Італії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Німеччині та Японії.

Жертвами коронавірусу за кордоном стали 5 громадян України.

Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу на території України перевищує 1300. За добу було зафіксовано понад півсотні нових хворих на коронавірус. Одужали від коронавірусної інфекції вже 28 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу в Україні за добу померли 5 осіб. Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом в Україні, наблизилася до 40.

Додамо, 2 квітня у Вінниці підтвердили перше одужання хворого на коронавірус пацієнта. З лікарні Вінниці виписали 32-річного чоловіка, який захворів на коронавірус після подорожі Європою.