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За кордоном від коронавірусу лікуються 34 українця

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 03:31
За кордоном від коронавірусу лікуються 34 українця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще 10 українців вже побороли хворобу

За кордоном у лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають 34 громадяни України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордоннихх справ.

Крім того, уже 10 українців одужали. Померли від коронавірусу 4 громадяни України за кордоном.

Також повідомляється, що понад 13,6 тис. людей чекають евакуції з-за кордону після прийняття рішення про закриття кордонів.

За кордоном від коронавірусу лікуються 34 українцяРБК-Україна писало, що в Україну з Німеччини за останні дні повернулися майже 5 тис. українських громадян після закриття кордонів через пандемію коронавіруса.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.

РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавирус в Украине по состоянию на вечер 2 апреля составляет 897.

Трампа другий раз перевірили на коронавірус Уряд постановою вимагатиме від українців з груп ризику самоізолюватись, - МОЗ
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