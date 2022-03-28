RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рубіжному із завалених укриттів витягли 155 осіб, - Верещук

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Рубіжному Луганської області рятувальникам вдалося витягнути 155 осіб з підземних укриттів, які перебували під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра-міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

За її словами, по гуманітарному коридору евакуювали 513 осіб з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Попасна.

"Вдалося також витягнути наших людей з укриття під руїнами хлібозаводу і з укриття школи №5. Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупантів, вони витягли і врятували всіх людей. В іншому випадку 155 громадян України були б просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, Верещук розповіла про те, що уряд прирівняв бронежилети і каски до гуманітарної допомоги.

Ми також писали про те, що російські окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВерещукВійна Росії проти України