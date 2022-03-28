У Рубіжному із завалених укриттів витягли 155 осіб, - Верещук

У Рубіжному Луганської області рятувальникам вдалося витягнути 155 осіб з підземних укриттів, які перебували під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра-міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Вдалося також витягнути наших людей з укриття під руїнами хлібозаводу і з укриття школи №5. Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупантів, вони витягли і врятували всіх людей. В іншому випадку 155 громадян України були б просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті", - зазначила Верещук.

За її словами, по гуманітарному коридору евакуювали 513 осіб з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Попасна.

Нагадаємо, Верещук розповіла про те, що уряд прирівняв бронежилети і каски до гуманітарної допомоги.

Ми також писали про те, що російські окупанти готують фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.