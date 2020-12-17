ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рубан назвав основне джерело зараження коронавірусом у Києві

Автор: Маріанна Присяжнюк

У Києві діють обмежувальні заходи в ресторанах, тому широкого поширення коронавірусу там не буде. Основна увага - це родинні захворювання.

Популярні новини

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"В ресторанах в нас впровадженні всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби (враховуючи порушення, - ред.), які можуть призвести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% у родинах", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У введенні більш жорстких обмежень буде необхідність в лютому.

Крім того, уряд очікує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом буде становити 20-25 тисяч на добу. Щоб не допустити колапсу медичної системи уряд планує посилити карантин на початку січня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус