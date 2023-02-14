Развития "зеленой" энергетики не будет без решения проблемы оплат, - эксперт

"Возобновляемая энергетика может стать основой для построения экономики будущего в Украине - растущей и развивающейся экономики, а ее экологический след уменьшается", - сказала экспертка.

"Важно и решение старых проблем рынка электроэнергии и значительно усилившихся с войной дизбалансов, вызванных механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка для поставки дешевой электроэнергии для населения", - добавила она.

Евстигнеева также подчеркнула, что в Украине отсутствует долгосрочная энергетическая стратегия Украины, формализующая политику Украины по энергетической безопасности, которая может гарантировать только ВИЭ, и создает условия для устойчивого развития энергетического сектора и стабильного энергообеспечения национальной экономики и общественных потребностей, как в мирное время, так и и в особые периоды.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в новую "зеленую" энергетику , поскольку ответственные органы власти доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.