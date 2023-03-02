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Разведслужбы США склоняются, что коронавирус появился из-за утечки в Китае, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Часть американских разведывательных служб склоняется к тому, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в одной из китайских лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью India Today.

По его словам, президент США Джо Байден всегда был полон решимости узнать причину появления коронавируса. Для этого он попросил все разведывательные службы разобраться в этом.

Блинкен добавил, что после изучения вопроса часть американских разведслужб и департаментов допустила появление COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом другая часть склоняется к тому, что коронавирус появился на животном рынке в Ухане.

"Ни одна из служб не может однозначно сказать, что это было одно или другое. В итоге мы не знаем окончательно, но, конечно, возможность того, что он появился в лаборатории, очень ясна и реальна, и некоторые службы считают это более вероятным сценарием", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что ни одна из разведслужб не обнаружила доказательств создания коронавируса в качестве биологического оружия.

Напомним, ранее Министерство энергетики США допустило, что причиной начала пандемии COVID-19 стала случайная утечка в одной из китайских лабораторий.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони БлинкенCOVIDКоронавирус