Разведслужбы США склоняются, что коронавирус появился из-за утечки в Китае, - Блинкен

По его словам, президент США Джо Байден всегда был полон решимости узнать причину появления коронавируса. Для этого он попросил все разведывательные службы разобраться в этом.

Блинкен добавил, что после изучения вопроса часть американских разведслужб и департаментов допустила появление COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом другая часть склоняется к тому, что коронавирус появился на животном рынке в Ухане.

"Ни одна из служб не может однозначно сказать, что это было одно или другое. В итоге мы не знаем окончательно, но, конечно, возможность того, что он появился в лаборатории, очень ясна и реальна, и некоторые службы считают это более вероятным сценарием", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что ни одна из разведслужб не обнаружила доказательств создания коронавируса в качестве биологического оружия.