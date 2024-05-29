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Разведчики показали массовое уничтожение сил врага на Харьковском направлении (видео)

Фото: разведчики массово уничтожают оккупантов и их технику на Харьковском направлении (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские военные совершили серию сокрушительных ударов по оккупантам на Харьковском направлении. Видео своей работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.

"Воины подразделения "Ghost" ГУР МО Украины в Харьковской области стирают российских захватчиков и их технику в состояние пепла и ржавчины", - говорится в сообщении.

Согласно видео, бойцам ГУР неоднократно удалось нанести высокоточные удары по живой силе и технике оккупантов.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили 1300 оккупантов.

Также сегодня мы рассказывали, как украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, стало известно о том, что украинские пограничники нанесли серию ударов по технике захватчиков на Северном направлении.

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