Разведчик "Азова" сбил дрон РФ, который готовился атаковать группу бойцов (видео)

Ситуация на Торецком направлении

17 января на фронте с начала суток уже произошло 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, где ВСУ отбили 27 атак оккупантов.

Кроме того, РФ пытается вклиниться в оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков ВСУ уже отбили.

Напомним, ранее бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло именно на Торецком направлении.

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