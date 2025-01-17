Разведчик "Азова" сбил дрон РФ, который готовился атаковать группу бойцов (видео)

Боец "Азова" со второго выстрела сбил российский FPV-дрон. Таким образом он спас целую группу военных на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Азов ".

Как отмечают в "Азове", противник наращивает количественное и качественное применение ударных дронов на Торецком направлении.

"Разведчику с позывным "Фиш" удалось быстро идентифицировать угрозу и уничтожить дрон во время захода на удар. Ни один из его побратимов не пострадал", - говорится в сообщении.

Так, бойцы взвода разведки 2-го батальона 12-й бригады "Азов" попали под прицел вражеского ударного дрона во время выполнения боевого задания.

Ситуация на Торецком направлении

17 января на фронте с начала суток уже произошло 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, где ВСУ отбили 27 атак оккупантов.

Кроме того, РФ пытается вклиниться в оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков ВСУ уже отбили.

Напомним, ранее бойцы "Азова" взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло именно на Торецком направлении.

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