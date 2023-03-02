Разведка США не нашла связь между РФ и заболеваниями дипломатов "гаванским синдромом"

Ранее в ЦРУ допускали причастность России к этому синдрому. По данным издания, доклад, посвященный "гаванскому синдрому", составлен на основании данных семи спецслужб, в том числе ЦРУ. Их сотрудники рассмотрели около 1000 случаев этого заболевания, которое сопровождалось такими физическими симптомами, как звон в ушах, повышение давления, тошнота, головные боли и острый дискомфорт.

Пять из этих агентств назвали «очень маловероятным», что к "гаванскому синдрому" причастно какое-либо иностранное государство или что применялось радиоэлектронное или иное оружие. Одна из спецслужб назвала маловероятной причастность иностранного государства, еще одна воздержалась от каких-либо оценок. О каких конкретно спецслужбах речь, не уточняется.

Аналитики не обнаружили никаких доказательств того, что к появлению синдрома был причастен какой-либо противник. Также не было найдено подтверждений, что иностранные лидеры, в том числе России, знали или санкционировали нападение на персонал США, которое могло бы объяснить симптомы "гаванского синдрома".

"Гаванский синдром" - это совокупность ряда неврологических симптомов, в том числе головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Правительство США считало это заболевание следствием атаки с использованием микроволнового оружия. Впервые оно наблюдалось у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.