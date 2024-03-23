Разведка CША подтверждает ответственность ИГИЛ за теракт под Москвой, - СМИ

Информацию о соответствующих разведданных, имеющихся в США, рассказал неназванный американский чиновник в беседе с журналистами агентства.

Между тем, стоит напомнить, что появилось и заявление ИГИЛ в публикации информагентства Aamaq, в котором группировка взяла на себя ответственность за стрельбу 22 марта в концертном зале в Подмосковье.

В заявлении в Telegram-канале группировки говорилось, что было совершено нападение на большое собрание христиан в Красногорске возле Москвы.

По данным агентства Reuters и телеканала Al Jazeera, речь идет об афганском отделении "Исламского государства", которое называют "ИГИЛ-К" (Khorasan - ISIS-К).

Нападения и теракты ИГИЛ-К

Ранее в этом году Штаты перехватили данные, которые подтверждают проведение этой группой двух взрывов в Иране. В результате терактов тогда было около 100 жертв.

В сентябре 2022 года боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в посольстве РФ в Кабуле.

А годом ранее группа была ответственна за атаку на международный аэропорт в столице Афганистана.

Ранее на этой неделе "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку смертника перед банком в Кандагаре, что привело, по данным местной полиции, к гибели 3 людей и ранении 12 граждан.

Возможные причины нападения ИГИЛ-К в Подмосковье

По словам экспертов, ИГИЛ-К в своей пропаганде последние несколько лет сосредоточена на критике РФ и диктатора Владимира Путина. Об этом, в частности, рассказал в интервью Reuters Колин Кларк из Soufan Center, исследовательской группы в Нью-Йорке.

Как отметил военный аналитик и бывший полковник турецкой армии Мурат Аслан в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera, РФ "присутствует в Сирии и воюет против ИГИЛ, как и Соединенные Штаты, а это значит, что они считают такие страны враждебными".

Майкл Кугельман Центра Вильсона в Вашингтоне сказал в разговоре с Al Jazeera, что ИГИЛ-К считает, что путинская Россия "угнетает российских мусульман". Среди примеров он привел вторжение Советского Союза в Афганистан, действия РФ в Чечне, тесные отношения Москвы с правительствами Сирии и Ирана, и "особенно военные кампании, которые Россия вела против боевиков ИГИЛ в Сирии и через наемников Группы "Вагнера" - в некоторых частях. Африки".

Кугельман добавил, что в состав группировки ИГИЛ также входят ряд центральноазиатских боевиков, имеющие собственные претензии к Москве.

Теракт в ТЦ под Москвой

Напомним, вчера вечером, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Отметим, что сегодня, 23 марта, Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ранее сообщалось, что российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье. Следственный комитет РФ утверждает, что злоумышленники якобы контактировали в Украине и собирались перейти границу.

Кроме того, сегодня в РФ обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта, но затем россМИ заявили, что все задержанные – россияне.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко в комментарии РБК-Украина, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировка ИГИЛ. Но, добавил он, Путин и российские пропагандисты не упустят возможности обвинить Украину.