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Расстреливал гражданских. В Черниговской области будут судить оккупанта-мародера

Фото: В Черниговской области будут судить оккупанта-мародера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный расстреливал гражданских и похищал имущество в Черниговской области. Правоохранители завершили расследование касательно него и дело направили в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время оккупации села Пакуль командир одного из подразделений ВС РФ зашел в подвал местного лесничества, где находились двое жителей села. Он произвел в их сторону выстрелы из огнестрельного оружия. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на другой день обвиняемый отдал незаконный приказ провести обыск одной из баз отдыха. В результате они похитили имущество невоенного назначения и нанесли владельцу базы ущерб.

Военный РФ будет судить по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что после захвата части Киевской области военный РФ начал издеваться над несовершеннолетним. Ему объявили о подозрении, а дело было передано в суд.

Следственные органы направили в суд обвинительный акт по оккупационному министру здравоохранения Республики Крым.

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