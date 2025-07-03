Расстреливали гражданских в Буче: под суд пойдут четверо российских военных

Отмечается, что во время оккупации города Буча Киевской области в марте 2022 года группа российских военных из разных подразделений 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск убивала гражданских.

Жертвами россиян становились как патриотически настроенные граждане, так и случайные прохожие. Что сделали россияне:

наводчик из состава 234-го ДШП в марте 2022 года во время патруля расстрелял двух гражданских, которые готовили еду на костре;

несколько военных во время пребывания на территории одной из школ города Буча, стреляли по прохожим, убив женщину и ранив двух мужчин;

несколько военных российской армии занимались допросами гражданских, они подвергали гражданских избиению и пыткам, требуя предоставить информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны.

"Также прокуроры Офиса Генпрокурора идентифицировали и сообщили о подозрении еще шести военнослужащим РФ. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.