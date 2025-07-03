Расстреливали гражданских в Буче: под суд пойдут четверо российских военных
Офис генерального прокурора Украины направил в суд акты в отношении четырех российских военных, которые подозреваются в убийстве гражданского населения. Еще шестерым россиянам сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора.
Отмечается, что во время оккупации города Буча Киевской области в марте 2022 года группа российских военных из разных подразделений 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск убивала гражданских.
Жертвами россиян становились как патриотически настроенные граждане, так и случайные прохожие. Что сделали россияне:
- наводчик из состава 234-го ДШП в марте 2022 года во время патруля расстрелял двух гражданских, которые готовили еду на костре;
- несколько военных во время пребывания на территории одной из школ города Буча, стреляли по прохожим, убив женщину и ранив двух мужчин;
- несколько военных российской армии занимались допросами гражданских, они подвергали гражданских избиению и пыткам, требуя предоставить информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны.
"Также прокуроры Офиса Генпрокурора идентифицировали и сообщили о подозрении еще шести военнослужащим РФ. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, а также жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Военные преступники РФ
Напомним, не так давно Служба безопасности Украины сообщила подозрение российскому солдату Сергею Тужилову. Оккупанту грозит пожизненное за вероятный расстрел украинского военнопленного.
Также СБУ удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей. А 1 июля девять россиян получили от Офиса генпрокурора подозрение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.