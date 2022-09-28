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Расстреливали авто с гражданскими в Гостомеле. Пятерым оккупантам сообщено о подозрении

Фото: пятерым оккупантам, которые расстреливали гражданские авто в Гостомеле, сообщено о подозрении(gp.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура сообщила о подозрении пятерым военным РФ, которые в феврале расстреляли десяток автомобилей с гражданскими в Гостомеле (Киевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что 25 февраля военные сводного отряда подразделений Росгвардии из Кемеровской области, а также отряда мобильного особого назначения по Красноярскому краю, не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле.

Во время своего пребывания в Киевской области военные на протяжении более шести часов расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались выехать из зоны боевых действий.

В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Следователи идентифицировали пятерых военнослужащих РФ - это командир подразделения ОМОН РФ по Красноярскому краю, его заместитель и военнослужащий из числа командного состава управления Росгвардии по Красноярскому краю, которые отдавали преступные приказы стрелять по гражданским, а также двое военнослужащих ОМОН и Росгвардии.

Им заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее жителю Киевской области объявили о подозрении в коллаборационизме за то, что он во время временной оккупации части региона занимал псевдодолжность "заместителя председателя поселкового совета".

Кроме того, СБУ установила личность российского полковника полиции, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

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