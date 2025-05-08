Расстрелял военного и его тещу: детали громкого убийства в Софиевской Борщаговке

В Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина застрелил военного и его тещу из-за конфликта по поводу долга за оружие. Полиция провела спецоперацию и менее чем за час задержала злоумышленника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.
В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома.
После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.
Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении", - добавили правоохранители.
Ранее мы писали, что неизвестный устроил стрельбу в Бучанском районе Киевской области.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители задержали виновника происшествия в селе Софиевская Борщаговка.
Заметим, что несколько недель назад в Подольском районе Киева произошла стрельба на парковке. В тот раз конфликт произошел между двумя мужчинами.
До того в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция открыла расследование по покушению на убийство.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.