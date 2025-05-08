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Расстрелял военного и его тещу: детали громкого убийства в Софиевской Борщаговке

Фото: под Киевом мужчина расстрелял военного и его тещу (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина застрелил военного и его тещу из-за конфликта по поводу долга за оружие. Полиция провела спецоперацию и менее чем за час задержала злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома.

После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении", - добавили правоохранители.

Стрельба в Софиевской Борщаговке

Ранее мы писали, что неизвестный устроил стрельбу в Бучанском районе Киевской области.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что правоохранители задержали виновника происшествия в селе Софиевская Борщаговка.

Заметим, что несколько недель назад в Подольском районе Киева произошла стрельба на парковке. В тот раз конфликт произошел между двумя мужчинами.

До того в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция открыла расследование по покушению на убийство.

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