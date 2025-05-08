Расстрелял военного и его тещу: детали громкого убийства в Софиевской Борщаговке

В Софиевской Борщаговке под Киевом мужчина застрелил военного и его тещу из-за конфликта по поводу долга за оружие. Полиция провела спецоперацию и менее чем за час задержала злоумышленника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома.

После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.

Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении", - добавили правоохранители.