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Расстрелял украинского военнопленного: СБУ сообщила о подозрении оккупанту

Фото: Сергей Тужилов (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Российский солдат Сергей Тужилов мог расстрелять украинского военнопленного. Теперь ему грозит пожизненное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили правоохранители, Сергей Тужилов - 36-летний гражданин РФ, стрелок-штурмовик 69 мотострелковой дивизии 6-й армии России. Ранее его уже привлекали к ответственности за разбой и наркоторговлю. 

"Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен", - рассказали в СБУ. 

Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанному украинскому воину. Также он выбирал места для расстрела еще двух военнопленных, а после этого охранял "периметр" во время расстрелов. 

Украинские солдаты, которые попали в плен, погибли на месте. При этом до расстрела россияне их пытали, привязав к столбам. 

Украинские защитники отомстили за такие зверства - подразделение Тужилова было уничтожено. Он оказался единственным, кто попал в плен. 

Тужилову сообщили о подозрении в пособничестве в жестоком обращении с военнопленными и умышленном убийстве, а также в военных преступлениях. Теперь он может получить пожизненный срок. 

Расстрел украинских военнопленных

Напомним, расстрел украинских защитников российскими оккупантами - это не единичные случаи. При этом последнее время таких зверств стало больше.

В частности, 4 июня Главное управление разведки обнародовало перехват, согласно которому командир приказывал своим солдатам не брать украинских воинов в плен и расстреливать их.

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