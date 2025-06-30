Расстрелял украинского военнопленного: СБУ сообщила о подозрении оккупанту

Российский солдат Сергей Тужилов мог расстрелять украинского военнопленного. Теперь ему грозит пожизненное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Как отметили правоохранители, Сергей Тужилов - 36-летний гражданин РФ, стрелок-штурмовик 69 мотострелковой дивизии 6-й армии России. Ранее его уже привлекали к ответственности за разбой и наркоторговлю.

"Тужилов участвовал в боях под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода рашист вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен", - рассказали в СБУ.

Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанному украинскому воину. Также он выбирал места для расстрела еще двух военнопленных, а после этого охранял "периметр" во время расстрелов.

Украинские солдаты, которые попали в плен, погибли на месте. При этом до расстрела россияне их пытали, привязав к столбам.

Украинские защитники отомстили за такие зверства - подразделение Тужилова было уничтожено. Он оказался единственным, кто попал в плен.

Тужилову сообщили о подозрении в пособничестве в жестоком обращении с военнопленными и умышленном убийстве, а также в военных преступлениях. Теперь он может получить пожизненный срок.