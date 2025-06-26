Расстрелял гражданского украинца: суд приговорил оккупанта к пожизненному заключению

Российского военного, который в марте 2022 года во время оккупации Киевщины расстрелял мирного жителя, заочно приговорили к пожизненному заключению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По материалам Службы безопасности к пожизненному заключению заочно приговорен еще один военный преступник РФ. Оккупант, как оказалось, причастен к убийствам гражданского населения во время оккупации Киевской области в 2022 году.
Речь идет о российском ефрейторе Надбите Дабаеве - 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил страны-агрессора.
Следователи СБУ установили, что в марте 2022 года оккупант участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района.
Тогда он остановил на улице гражданского жителя общины и, угрожая автоматом, пытался "выбить" признание в якобы причастности потерпевшего к Силам обороны Украины.
Затем российский оккупант затащил мужчину в соседнее здание и совершил ему выстрел в голову. В результате огневого поражения потерпевший погиб на месте.
Кроме этого, задокументировано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в помещения местных жителей и, держа их "под прицелом", требовал "признаний" в причастности к движению сопротивления. Также рашист похитил у местных два авто.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Дабаева виновным за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, что в прошлом месяце трех российских военных приговорили к 12 годам тюрьмы за издевательства над жителем этого же поселка Гавронщина Киевской области. Оккупанты избивали гражданских, раздевали и закапывали в землю.
Кроме того, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту. Он расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.
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