Расстрелял гражданского украинца: суд приговорил оккупанта к пожизненному заключению

Российского военного, который в марте 2022 года во время оккупации Киевщины расстрелял мирного жителя, заочно приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По материалам Службы безопасности к пожизненному заключению заочно приговорен еще один военный преступник РФ. Оккупант, как оказалось, причастен к убийствам гражданского населения во время оккупации Киевской области в 2022 году.

Речь идет о российском ефрейторе Надбите Дабаеве - 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил страны-агрессора.

Следователи СБУ установили, что в марте 2022 года оккупант участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района.

Тогда он остановил на улице гражданского жителя общины и, угрожая автоматом, пытался "выбить" признание в якобы причастности потерпевшего к Силам обороны Украины.

Затем российский оккупант затащил мужчину в соседнее здание и совершил ему выстрел в голову. В результате огневого поражения потерпевший погиб на месте.

Кроме этого, задокументировано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дабаев врывался в помещения местных жителей и, держа их "под прицелом", требовал "признаний" в причастности к движению сопротивления. Также рашист похитил у местных два авто.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Дабаева виновным за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.