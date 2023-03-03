Расстрелял гражданских под Киевом. Полиция передала в суд дело оккупанта

В Киевской области сообщили о подозрении военнослужащего РФ, расстреливавшего гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Полицейские установили, что в марте прошлого года вблизи населенного пункта Мечта Бучанского района военный РФ расстрелял двух безоружных гражданских мужчин.
Ему было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, о нарушении законов и обычаев войны.
Пока материалы переданы в суд для осуществления специального досудебного расследования. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, сегодня пяти боевикам так называемой "ДНР" также сообщили о подозрении. Они принимали участие в штурмах украинских городов в Донецкой области.
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