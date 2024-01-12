Что случилось

В марте 2022 года пятеро оккупантов на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали к предприятию вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

К террористам вышли двое гражданских безоружных граждан - владелец и охранник предприятия. После того как россияне убедились в том, что гражданские не представляют для них никакой угрозы - дали возможность им уйти.

"Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных не менее 12 огнестрельных ранений, мужчины умерли", - пишет пресс-служба.

После этого террористы зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.

Преступление россиян было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Решение суда

Суд признал старшего лейтенанта танковой бригады Вооруженных сил России виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Фото: Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов (t.me/pgo_gov_ru)