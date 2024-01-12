Суд вынес приговор российскому террористу, расстрелявшему в спину двух гражданских возле села Мечта Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Что случилось
В марте 2022 года пятеро оккупантов на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали к предприятию вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.
К террористам вышли двое гражданских безоружных граждан - владелец и охранник предприятия. После того как россияне убедились в том, что гражданские не представляют для них никакой угрозы - дали возможность им уйти.
"Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных не менее 12 огнестрельных ранений, мужчины умерли", - пишет пресс-служба.
После этого террористы зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.
Преступление россиян было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.
Решение суда
Суд признал старшего лейтенанта танковой бригады Вооруженных сил России виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
Фото: Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов (t.me/pgo_gov_ru)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время задержали так называемую "замглавы избиркома РФ".
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