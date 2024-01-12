ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов

Пятница 12 января 2024 12:28
UA EN RU
Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов Фото: Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор российскому террористу, расстрелявшему в спину двух гражданских возле села Мечта Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Что случилось

В марте 2022 года пятеро оккупантов на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали к предприятию вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

К террористам вышли двое гражданских безоружных граждан - владелец и охранник предприятия. После того как россияне убедились в том, что гражданские не представляют для них никакой угрозы - дали возможность им уйти.

"Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных не менее 12 огнестрельных ранений, мужчины умерли", - пишет пресс-служба.

После этого террористы зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.

Преступление россиян было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

Решение суда

Суд признал старшего лейтенанта танковой бригады Вооруженных сил России виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Фото: Расстрелял в спину двух гражданских. Суд вынес приговор одному из оккупантов (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время задержали так называемую "замглавы избиркома РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту