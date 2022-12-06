Расстрелял мужчину под Бучей. СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина, российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата. Затем злоумышленник произвел выстрелы в туловище потерпевшего.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови", - добавляют в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.