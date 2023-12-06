Расстрелял авто с гражданскими. Суд вынес приговор российскому военному

Что случилось

Осужденный - житель Москвы, старший лейтенант, командир 1-й мотострелковой роты 1-ого мотострелкового батальона БТГр 15 мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного ВО.

23 июня 2022 года вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района российские террористы открыли огонь по автомобилю с гражданскими. Супруги ехали в Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей.

После обстрела женщина пыталась спасти мужа, впрочем, враг продолжил наносить удары. Украинские военные в это время проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля.

"Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужа. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных", - пишет пресс-служба.

Оккупанты, которые подошли к расстрелянному автомобилю, подумали, что мужчина умер и сбросили его тело в траншею. Гражданский более 30 часов пролежал без сознания, после чего самостоятельно дошел до базы наших воинов.

Во время радиоперехвата было установлено, как террорист хвастался перед женой тем, что убил человека.

Фото: Открыл огонь по автомобилю с гражданскими. Суд вынес приговор российскому военному (gp.gov.ua)

Супруги выжили и сейчас находятся в безопасности. Мужчина во время обстрела получил тяжелые телесные повреждения: черепно-мозговую травму, проникающие ранения грудной клетки и живота.

"После деоккупации правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли все вещественные доказательства. Было установлено местонахождение БМП с 30-миллиметровой пушкой, из которой оккупанты обстреляли автомобиль. Также было изъято 10 гильз от крупнокалиберного вооружения", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

Российский террорист был признан виновным по факту жестокого обращения с гражданским населением, а также отдачи приказа о совершении таких действий, соединенного с законченным покушением на умышленное убийство, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Ему было назначено наказание в виде 15 лет за решеткой.

"Срок отбытия осужденным наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания. Идентификация российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям в Харьковской области, продолжается", - добавляет пресс-служба.