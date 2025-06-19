Расстрелял авто и убил гражданского: российскому военному объявили о подозрении

Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ) объявил о подозрении российскому военному, который совершил военное преступление. В марте 2022 года он вместе с сообщниками из рядов российской оккупационной армии расстрелял гражданское авто на Киевщине и убил мирного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГПУ.

"Военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года механик-водитель 2-го экипажа танковой роты 212-го окружного учебного центра танковых войск Восточного военного округа российской армии во время временной оккупации ряда районов Киевской области расстрелял гражданского. Преступление произошло вблизи населенного пункта Мила Бучанского района на автодороге Киев-Чоп.

Находясь возле автозаправочных станций на автотрассе, военный и его сообщники из рядов ВС РФ отрыли огонь из автоматов по гражданскому авто, которое двигалось из Киева в направлении Житомира. Всего по автомобилю осуществили по меньшей мере 63 выстрела.

После того как автомобиль был расстрелян, подозреваемый подошел проверить, кто находится внутри. Увидев, что на водительском сиденье находится тяжело раненый гражданский мужчина, россиянин несколько раз выстрелил раненому в голову, в результате чего тот скончался.

В прокуратуре добавили, что продолжается сбор доказательств причастности других российских военных к совершению военного преступления. Также едет установление лиц сообщников подозреваемого.