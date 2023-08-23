Расстреляли гражданский автомобиль в Буче. Пятерым российским десантникам сообщили о подозрении

Установлено, что в начале марта 2022 старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района.

В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

Мужчина ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые уже несколько дней находились в оккупации. Но до захваченного села мужчина так и не добрался: россияне расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине.

Чтобы скрыть преступление, российские военные зарыли тело в ближайшем лесном массиве.

По результатам следственных действий правоохранители установили его местонахождение, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего.

Расследование установило, что на момент преступления Симов являлся заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

А его подчиненные со 2-го взвода, непосредственно расстрелявшие гражданский автомобиль, это:

сержант Илья Астахов - заместитель командира взвода;

сержант Андрей Дворецкий - командир отделения;

ефрейтор Руслан Харитонов - наводчик-оператор;

рядовой Олег Бахмисов - стрелок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятеро о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности.

Также проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для приостановки расследования уголовного производства, в котором фигурируют другие участники.