Расстреляли в спину. СМИ узнали новые детали убийства Портнова

Бывшего украинского политика Андрея Портнова убили прямо на парковке возле школы на окрестностях Мадрида. Его расстреляли в спину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

По информации издания, мужчина с опозданием привез двух своих маленьких дочерей в школу - было 09:15, хоть начало уроков - в 09:00. Когда Портнов их отвел, он возвращался к своему Mercedes E-класса, разговаривая по мобильному телефону.

"Когда он находился на парковке на улице Калле-де-Америка, менее чем в трех метрах от машины, ему в спину выстрелил человек с частично скрытым лицом, одетый в спортивный костюм", - пишет El Mundo.

Всего было пять выстрелов, последний - контрольный в голову. В это время некоторые родители еще возвращались к своим машинам на парковке, расположенной между школой и студенческим общежитием.

Что было после убийства

Первой к мертвому мужчине подошла женщина, которая позвала на помощь и начала кричать. Затем на улицу вышли студенты соседнего общежития, которые хорошо слышали выстрелы. Один из них позвонил в полицию и на номер 112.

"Было пять или шесть выстрелов", - сказал журналистам один из очевидцев.

Медики после прибытия на место смогли лишь констатировать смерть мужчины от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.

Прибывшие на место происшествия два полицейских сразу сообщили о случившемся руководству школы и попытались разыскать мать двух девочек - родители были в разводе.

Полиция разыскивает как минимум двух мужчин, которые, как сообщили источники El Mundo, участвовали в убийстве.

По словам свидетелей, киллер, расстрелявший Портнова, был одет в синий спортивный костюм и носил поясную сумку. После преступления ему помог сообщник, который, предположительно, ждал его на мотоцикле.

Также есть предположения, что стрелок сбежал в направлении мадридского района Каса-де-Кампо, там полиция уже развернула поисковую операцию.