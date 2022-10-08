RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расстреляли в погребе. В Купянске-Узловом оккупанты казнили семью, - прокуратура

Фото: в Купянске-Узловом оккупанты казнили семью (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Купянске-Узловом Харьковской области российские войска в середине сентября расстреляли семью. Казнь оккупанты устроили в погребе домовладения мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Фото: оккупанты казнили семью в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

"В пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя женщина, ее внук и невестка", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что тела обнаружили с признаками насильственной смерти. У всех гражданских - пулевые ранения в области грудной клетки и головы. Также во время осмотра помещения следователи нашли гильзы от автомата Калашникова.

"Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Прокуроры открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Напомним, несколько дней назад правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой.

Также на прошлой неделе в Купянском районе обнаружили тела пятерых гражданских. Они еще в мае пытались эвакуироваться в Харьков, но погибли, взорвавшись на российской мини.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков