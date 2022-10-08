Расстреляли в погребе. В Купянске-Узловом оккупанты казнили семью, - прокуратура

Фото: оккупанты казнили семью в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

"В пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя женщина, ее внук и невестка", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что тела обнаружили с признаками насильственной смерти. У всех гражданских - пулевые ранения в области грудной клетки и головы. Также во время осмотра помещения следователи нашли гильзы от автомата Калашникова.

"Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Прокуроры открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).